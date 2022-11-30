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14:44, 30 ноября 2022Экономика

Правительство Германии обвинили в сокрытии проблем бюджета

RND: глава Счетной палаты ФРГ Шеллер обвинил кабмин в сокрытии истинного состояния бюджета

Фото: Yara Nardi / Reuters

Глава Счетной палаты Германии Кай Шеллер заявил, что правительство ФРГ скрывает проблемы государственного бюджета. С таким обвинением он выступил в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По его словам, кабинет министров страны не распространяется об истинном положении дел в казне и указывает меньше половины настоящего размера государственного долга.

«Множество подбюджетов и все более творческая бухгалтерия приводят к нетранспарентности», — указал на проблему Шеллер.

Он заявил, что вопреки утверждению министра финансов Кристиана Линднера, в 2023 году может быть нарушен так называемый долговой тормоз, призванный запретить залезать в новые долги. Глава Счетной палаты отметил, что за 70 лет существования ФРГ правительство накопило долг в размере 1,3 триллиона евро. «Всего за три года — с 2020 по 2022 год — эта гора увеличится на невероятные 800 миллиардов евро и превысит два триллиона евро», — уточнил он.

Шеллер отметил, что, по подсчетам палаты, запланированный на следующий год госдолг (около 107 миллиардов евро) более чем в два раза больше официально заявленного в 46 миллиардов евро.

В июле стало известно, что государственный долг Германии перед банками и частными организациями превысил 2,3 триллиона евро и достиг исторического максимума.

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Варвара Кошечкина
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