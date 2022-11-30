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05:24, 30 ноября 2022Бывший СССР

Пленный украинский солдат рассказал о запуске ВСУ американских беспилотников

Пленный рядовой сказал, что ВСУ запускали американские беспилотники из Сумской области

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Пленный рядовой 120-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Масюк рассказал, что украинские военные регулярно запускали беспилотники на территорию России. Его слова передает РИА Новости.

По словам Масюка, пуски проводились из Сумской области, которая граничит Брянской, Курской и Белгородской областями России. «В Сумской области наши летали БПЛАшники. Мы просто с ними ездили, как охрана были», — сказал он.

Рядовой также рассказал, что были известны конкретные точки, на которые запускали беспилотники. Однако сами дроны удары не наносили, а лишь собирали данные. Он добавил, что на подобные задания они выходили раз в два-три дня, а запускаемые квадрокоптеры Mavic и самолет были новые. «Сам его наводишь, он сам летает и сам прилетает — походу, американский самолет, не наш точно», — заключил Масюк.

Ранее Владимир Масюк также сообщил, что некоторые украинские военные употребляют наркотические вещества в зоне боевых действий. Соответствующие видео и фотографии обнаружили у него на телефоне.

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Марина Совина
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