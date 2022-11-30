Казахстанского депутата оштрафовали за плевок на землю во время прямого эфира
Депутата казахстанского Мажилиса Ерлана Саирова оштрафовали за плевок на землю во время прямого эфира. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.
Ранее в сети появился отрывок из прямого эфира телеканала «Хабар 24», к которому Саиров присоединился со своего мобильного телефона. Депутат шел по улице и отвечал на вопрос ведущего, когда неожиданно наклонился и плюнул на землю.
Видеозапись изучили в полиции Павлодарской области. «По факту загрязнения мест общего пользования в отношении данного гражданина возбуждено административное производство по статье 434-2, части 1 Кодекса об административных правонарушениях», — сообщили в департаменте.
Сам депутат заявил, что готов принести извинения за свое поведение и оправдал плевок сильным морозом.
Ранее президент США Джо Байден случайно прочел подсказки с телесуфлера в прямом эфире. «Конец цитаты. Повторите строку», — сказал глава Белого дома.