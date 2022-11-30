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09:32, 30 ноября 2022Бывший СССР

Казахстанского депутата оштрафовали за плевок на землю во время прямого эфира

Казахстанского депутата Ерлана Саирова оштрафовали за плевок на землю в прямом эфире

Депутата казахстанского Мажилиса Ерлана Саирова оштрафовали за плевок на землю во время прямого эфира. Об этом сообщает портал Tengrinews.kz.

Ранее в сети появился отрывок из прямого эфира телеканала «Хабар 24», к которому Саиров присоединился со своего мобильного телефона. Депутат шел по улице и отвечал на вопрос ведущего, когда неожиданно наклонился и плюнул на землю.

Видеозапись изучили в полиции Павлодарской области. «По факту загрязнения мест общего пользования в отношении данного гражданина возбуждено административное производство по статье 434-2, части 1 Кодекса об административных правонарушениях», — сообщили в департаменте.

Сам депутат заявил, что готов принести извинения за свое поведение и оправдал плевок сильным морозом.

Ранее президент США Джо Байден случайно прочел подсказки с телесуфлера в прямом эфире. «Конец цитаты. Повторите строку», — сказал глава Белого дома.

Алиса Реброва
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