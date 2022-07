Байден прочитал подсказки с телесуфлера в прямом эфире

Байден прочитал инструкции с телесуфлера во время речи о правах женщин на аборты

Президент США Джо Байден оговорился во время пресс-конференции, прочитав подсказки с телесуфлера. Его речь опубликовал телеканал CBS News.

Американский лидер комментировал решение Верховного суда США, который отменил право на аборты. Говоря о правах женщин, Байден прочитал вслух приведенные к тексту инструкции. «Конец цитаты. Повторите строку», — произнес глава Белого дома. Выступление транслировалось в прямом эфире.

В ходе этой же речи Джо Байден оговорился, комментируя ситуацию с 10-летней жертвой изнасилования в Огайо, которая была вынуждена уехать в другой штат на аборт. Однако вместо «прервать беременность» (to terminate the pregnancy) Байден сказал «прервать президентство» (to terminate the presidency).