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12:34, 30 ноября 2022Бывший СССР

Приднестровье продлило режим ЧП в экономике до конца 2022 года

Парламент Приднестровья утвердил продление режима ЧП в экономике до 31 декабря 2022 года

Фото: Reinhard Koester / picture alliance/ Globallookpress.com

Продление режима чрезвычайного положения в экономике на 30 дней, до 31 декабря 2022 года, утвердил парламент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), передает ТАСС.

«Постановление об утверждении указа президента ПМР депутаты Верховного совета ПМР приняли на третьем чрезвычайном пленарном заседании», — сообщили в пресс-службе Верховного совета республики.

По словам спикера парламента Александра Коршунова, такое решение приняли по причине того, что ситуация еще не стабилизировалась. «Реальный сектор экономики ПМР страдает, страдает бюджет, остановлены предприятия. В связи с этим понятно решение президента», — объяснил он.

Ранее лидер ПМР Вадим Красносельский обвинил молдавские власти в экономическом давлении. По его словам, Кишинев «пытается создать экономические и энергетические проблемы» Тирасполю.

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Василий Мека
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