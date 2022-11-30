Стало известно о пострадавших в результата пожара на российской ТЭЦ

Mash: два человека пострадали во время пожара на ТЭЦ-9 в Перми

Два человека пострадали во время пожара на ТЭЦ-9 в Перми. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого Минздрава пишет ТАСС.

«Есть информация о двоих пострадавших, им оказывается медицинская помощь. На месте пожара работают три бригады скорой медицинской помощи», — приводит агентство заявление ведомства.

О пожаре на одной из городских теплоэлектроцентралей ранее 30 ноября сообщили очевидцы. Они также опубликовали кадры с места, на которых видно густой столб дыма.

В МЧС по российскому региону сообщили, что информация о пожаре на ТЭЦ-9 поступила 30 ноября около часа дня. По оперативным данным, загорелась кровля одного из цехов. На месте работают 79 человек, 23 единицы техники. Площадь пожара уточняется.

