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03:00, 30 ноября 2022Мир

В Польше рассказали о последствиях наплыва украинских беженцев

Wirtualna Polska: наплыв украинских беженцев привел к рекордной заболеваемости ВИЧ

Фото: Antti Aimo-Koivisto via www.imag / Globallookpress.com

Обозреватель Катажина Прус рассказала о последствиях наплыва украинских беженцев в Польшу, который привел к рекордному количеству заражений ВИЧ-инфекцией. Об этом она написала в статье для польского издания Wirtualna Polska.

«К концу октября выявили 1910 новых случаев ВИЧ-инфекции. Такой тревожной статистики в Польше еще не было», — подчеркнула Прус. Она выразила обеспокоенность скоростью распространения заболевания. В материале она также привела данные Национального научно-исследовательского института общественного здравоохранения, согласно которым в Польше была зафиксирована практически тысяча случаев заражения инфекцией только лишь с конца июля.

Сложившуюся ситуацию также прокомментировала специалист по инфекционным заболеваниям Ионна Зайковская, указав, что одним из факторов роста количества заражений стал наплыв украинских мигрантов. Кроме того, доктор медицинских наук Алдона Ковальчук-Кот рассказала, что поступает много обращений от украинцев для продолжения лечения.

Ранее стало известно о грядущих изменениях в условиях помощи украинским беженцам, находящимся в Польше. Данные меры будут приняты во избежание злоупотребления польской системой социального страхования и здравоохранения.

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Варвара Кузьмина
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