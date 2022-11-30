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07:25, 30 ноября 2022Мир

В Польше захотели обязать украинских беженцев платить за жилье

Reuters: кабмин Польши намерен обязать украинских беженцев платить за жилье с марта 2023 г
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В Польше захотели обязать украинских беженцев платить за длительное проживание в предоставленном государством жилье. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее решение принял кабмин Польши. «Граждане Украины, которые находятся в Польше в центрах коллективного размещения, будут участвовать в расходах на жилье и питание», — говорится в сообщении. Уточняется, что украинцы после 120 дней проживания должны будут компенсировать 50 процентов стоимости размещения и питания, но не более 40 злотых. Те, кто проживают в центрах коллективного размещения свыше 180 дней, должны будут оплачивать 75 процентов расходов, но не более 60 злотых в день.

При этом закон предусматривает исключения. Так, от выплат освобождены те, кто не способен зарабатывать на жизнь в силу возраста или болезни, а также для беременные женщины. Предполагается, что новый порядок будет действовать с 1 марта 2023 года. Законопроект рассмотрит парламент, однако, как указывает агентство, власти рассчитывают, что закон будет принят.

Ранее стало известно, что беженцы с Украины численностью от 1,1 до 1,2 миллиона планируют остаться в Польше на долгий срок. Свыше 90 процентов желающих находиться в стране — женщины с детьми.

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Марина Совина
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