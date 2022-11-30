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20:04, 30 ноября 2022Мир

Смерть бывшего главы Китая назвали опасностью для «Винни-Пуха» Си Цзиньпина

Смерть бывшего главы Китая Цзян Цзэминя назвали опасностью для «Винни-Пуха» Си Цзиньпина

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Траурные шествия в связи с кончиной бывшего председателя КНР Цзян Цзэминя могут быть использованы как возможность для выражения несогласия с политикой нынешнего лидера Китая Си Цзиньпина. Об этом пишет американская газета Politico.

Издание напоминает, что изображение Цзян Цзэминя в виде жабы стало вирусным мемом и использовалось протестующими еще в 2014 году во время «революции зонтиков» в Гонконге как символ оппозиции Си Цзиньпина, которого, в свою очередь, сравнивали с Винни-Пухом за внешнее сходство с персонажем. Отмечается, что изображения жабы и Винни-Пуха были настолько популярными оппозиционными символами, что китайские цензоры вовсе запретили персонажа детских произведений и мультфильмов в стране.

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Politico сообщает, что Цзян Цзэминь не пользовался особой популярностью во время пребывания в должности, однако его имидж был реабилитирован на фоне более репрессивной политики Си Цзиньпина. Годы правления Цзян Цзэминя сейчас ассоциируется у китайцев с экономическим подъемом, улучшением отношений с Западом, его добровольным отказом от должности главнокомандующего Китая и первой в истории коммунистического Китая мирной передачи власти

На его фоне Си Цзиньпин выглядит апологетом имперской экспансионистской политики, когда все в Китае подчинено его воле, а экономика переживает застой. Отмечается, что народное недовольство подогревается карантинными ограничениями. Автор материала подчеркивает, что на фоне такого контраста фигура покойного Цзян Цзэминя может снова стать символом китайской оппозиции.

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Глеб Бажуткин
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