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11:42, 30 ноября 2022Мир

Армию Австралии захлестнула волна суицидов после спецкурса по пыткам и допросам

Guardian: 45 австралийских военных покончили с собой после спецкурса по пыткам и допросам

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

После прохождения спецкурса по подготовке к пыткам и допросам в случае попадания в плен 45 австралийских военных покончили с собой. О захлестнувшей армию Австралии волне суицидов сообщает британская газета The Guardian.

Полковник Саймон Доуз, заместитель начальника австралийской Школы разведки, рассказал, что такие спецкурсы были разработаны для того, чтобы военнослужащие, которые могут попасть в плен в горячих точках, были морально и физически подготовлены к выживанию в этой экстремальной ситуации.

Комиссия по расследованию Министерства обороны Австралии отметила, что военнослужащие должны были подписать согласие на «близкую имитацию обращения в плену». Например, в ходе спецкурса военных «заставляли раздеваться догола, имитировать изнасилование на куклах, напоминающих детей, а также мастурбацию с использованием секс-игрушек над Библией».

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Полковник Доуз рассказал, что участники спецкурса от стресса «часто впадали в беспамятство и пели детские песни, чтобы преодолеть трудности в ходе прохождения этой подготовки». Также он выразил сожаление такому большому количеству трагичных самоубийств, заявив, что для него важна жизнь каждого из солдат.

Слушания в комиссии по расследованию суицидов продолжаются, сейчас она расследует заявки бывших и действующих военнослужащих и рассматривает меры по кооперации с органами, отвечающими за оказание психологической поддержки после прохождения этого спецкурса.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о массовых репрессиях украинских военных против гражданских, которые проводятся на правом берегу Днепра. По его словам, представительница украинских властей Галина Луговая «заранее предупредила», что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут «отстреливать предателей как собак».

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Дмитрий Сотак
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