«Ъ»: импортная сельхозтехника не доходит со складов до аграриев из-за регуляторных проблем

В России обнаружились проблемы с параллельным импортом сельхозтехники — ввезенное оборудование уже почти месяц копится на складах, так как дилеры не могут продать его аграриям из-за регуляторных проблем, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на рыночные источники.

Техника не доходит до сельхозпроивзодителей с 1 ноября — с этой даты российским продавцам необходимо получать электронные паспорта самоходных машин (ПСМ). Для этого дилеры должны подтвердить, что уполномочены брендом-изготовителем, однако из-за украинского конфликта большинство зарубежных производителей приостановили или полностью прекратили работу в России, рассказали в Ассоциации дилеров сельскохозяйственной техники АСХОД.

Электронные паспорта ввели для того, чтобы избежать поставок контрафакта, объясняют в SBS Consulting. Однако теперь сельхозмашины ввозятся дилерами самостоятельно из ЕС и других стран по схеме параллельного импорта — в связи с этим подтверждение «уполномоченности» импортера потеряло актуальность, добавил председатель правления АСХОД Александр Алтынов. Тем не менее, при отсутствии этого документа продать товар невозможно.

«Фактически это машины, которые или невозможно заменить, или можно, но на несколько других, что требует роста числа специалистов — а это сложно в нынешних условиях. Есть риски снижения производства аграриев и роста цен», — заключил коммерческий директор «ЭкоНиваТехника-Холдинга» Геннадий Непомнящий.

В SBS Consulting добавили, что российских аналогов необходимого оборудования нет. В Минпромторге заявили, что сейчас совместно с АО «Электронный паспорт» занимаются разработкой временного порядка выдачи паспортов для параллельного импорта.

Ранее стало известно, что Россия попросила у Индии более 500 различных товаров для поддержки ключевых отраслей промышленности. В числе прочего, Москва попросила у Нью-Дели запчасти для автомобилей, самолетов и поездов. Пока неизвестно, какие товары и в каком количестве будет решено поставить России, но источник в индийском правительстве заявил, что запрос Москвы «был необычным по своему масштабу». Минпормторг запросил у крупных компаний списки необходимого им сырья и оборудования.