Путин поставил вопрос о сроках допиндексации зарплат бюджетников

Путин поставил вопрос о сроках дополнительной индексации зарплат бюджетников

Президент России Владимир Путин поставил вопрос о сроках дополнительной индексации зарплат бюджетников. Трансляция совещания российского лидера с правительством велась в Telegram-канале Кремля.

Глава государства подчеркнул важность увеличения зарплат бюджетников. Согласно статистике, в 2022 году рост заработной платы по экономике в целом чуть выше прогнозов, отметил Путин.

«Соответственно, и в бюджетной сфере должна быть сопоставимая динамика. Очень рассчитываю сегодня услышать информацию о том, как здесь обстоят дела, а также в какие сроки будет обеспечена допиндексация заработной платы», — заявил российский лидер.

Путин напомнил об указе 2012 года, который предусматривает рост зарплат работников сфер здравоохранения, образования, науки, культуры и социальной защиты.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что по итогам текущего года зарплаты россиян вырастут в абсолютном значении, но инфляцию их рост сможет превысить только в будущем году.

Впоследствии доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец уточнила, что с 1 января вырастет зарплата тех россиян, чей доход зависит от МРОТ. На индексацию выплаты также могут рассчитывать работники, которые получают средства на уровне МРОТ, и представители государственной сферы.