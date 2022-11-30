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13:49, 30 ноября 2022Бывший СССР

В офисе Зеленского не стали отрицать данные о 100 тысячах погибших солдат ВСУ

Пресс-секретарь Зеленского ответил на сведения ЕС о потерях ВСУ, назвав их чувствительными

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Сведения о потерях — чувствительная информация, которую должны озвучивать только главнокомандующий, министр обороны или сам глава государства, заявил Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского, в комментарии украинскому Telegram-каналу «Суспильне».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен оценила потери Украины в живой силе. По ее данным, «свыше 100 тысяч украинских военных и более 20 тысяч гражданских лиц погибли» с конца февраля этого года.

Вскоре видео, в котором фон дер Ляйен называла эти цифры, пропало из ее официального аккаунта в Twitter. В самой Еврокомиссии эту ситуацию еще никак не комментировали.

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Василий Мека
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