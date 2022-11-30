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19:19, 30 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на 15 лет за кражи и убийство соседки-пенсионерки ремнем

На Ставрополье осудили на 15 лет мужчину, задушившего 68-летнюю соседку ремнем после ссоры

Фото: Shutterstock

В Ставропольском крае суд приговорил к 15 годам лишения свободы 38-летнего местного жителя за убийство 68-летней соседки и кражи. Об этом в среду, 30 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство»), пунктам «в, б» части 2 статьи 158 («Кража») и по статье о покушении на кражу УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, 7 марта фигурант гостил у соседки. Они поссорились, так как мужчина не хотел уходить. Тогда он избил пенсионерку, нанося удары по голове и телу, а затем задушил ремнем. Осужденный похитил деньги из кошелька жертвы, телефон и цепочку.

Вскоре фигуранта задержали, и он сознался также в других кражах: в ночь на 1 февраля 2018 года пьяный россиянин проник в гараж одного из домов и похитил десять литров бензина. Кроме того, он залез в хозпостройку и летнюю кухню, но не нашел там предметы, которые смог бы унести, и сбежал.

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Екатерина Власова
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