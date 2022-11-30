В российском детсаду произошла вспышка кишечной инфекции

В детском саду Хабаровска произошла вспышка кишечной инфекции, заболели 15 детей

В Хабаровске в детском саду произошла вспышка кишечной инфекции. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Заболели 15 воспитанников детского сада №75 — их заболевание протекало в легкой форме, в связи с чем детей отправили лечиться амбулаторно. После вспышки инфекции образовательное учреждение, где учились дети, приостановило свою работу.

«В ходе эпидемиологического расследования в детском саду отобраны пробы пищевых продуктов, взяты смывы с объектов внешней среды, проведено обследование персонала и заболевших детей», — говорится на сайте.

В федеральной службе добавили, что в детском саду в настоящее время завершаются все назначенные Роспотребнадзором профилактические мероприятия — в частности, проведена дезинфекция помещений.

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