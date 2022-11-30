Развенчаны самые популярные мифы о сексе

Психолог Хеммингс заявила, что прочность отношений не зависит от частоты занятий сексом

Расхожее мнение, что прочность отношений зависит от частоты занятий сексом, является ошибочным — для гармонии в паре гораздо важнее совпадение темпераментов, заявила психолог Джо Хеммингс. Этот и некоторые другие самые популярные мифы о сеске и сексуальности она развенчала в беседе с изданием The Sun.

Хеммингс объяснила, что формула «больше секса — крепче брак» изначально неверна, иначе не было бы пар с отличной сексуальной жизнью, которые внезапно распадаются из-за непримиримых противоречий. Наиболее важным аспектом прочных отношений является совпадение половой конституции партнеров. «Некоторым людям нравится заниматься сексом ежедневно, другим — ежемесячно, но, как и во многих аспектах отношений, часто важнее всего качество, а не количество», — отметила психолог. При этом либидо каждого из них может колебаться по многим причинам — от стресса до приема лекарств.

Еще одним мифом специалистка назвала утверждение, что сексуальное влечение обязательно снижается с возрастом. По ее словам, отъезд из дома повзрослевших детей, наоборот, может оказать положительное влияние на интимную жизнь зрелых супругов, так как они будут проводить больше времени наедине. Психолог не исключила, что гормональная перестройка влияет на либидо, однако пожилые люди и в возрасте 80 лет могут испытывать сильное желание близости со своими партнерами.

К мифам она отнесла и «обязательную» эректильную дисфункцию у мужчин зрелого возраста. Большинство проблем с эрекцией исчезает, как только установлена причина дисфункции и назначено лечение, уверена Хеммингс.

Ранее семейный психотерапевт Лаура Кохун назвала самые частые причины измен в браке. Среди основных поводов она выделила потребность в разнообразии, отсутствие любви, сексуальную зависимость или потребность в признании.