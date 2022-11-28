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07:00, 28 ноября 2022Забота о себе

Семейный психотерапевт назвала одну из самых частых причин измены

Семейный психотерапевт Лаура Кохун назвала отсутствие секса одной из частых причин измен

Фото: Shutterstock

У каждого решившегося на измену человека свой мотив, но один из самых частых — отсутствие секса и физической близости, назвала семейный психотерапевт Лаура Кохун. Об этом она рассказала изданию Huffpost.

Люди решаются на измены по множеству причин, отметила семейный психотерапевт. Причем, повод может быть один или множество: потребность в разнообразии, отсутствие любви, сексуальная зависимость или потребность в признании.

Можно почувствовать, что партнер отдалился или что отношения уже неинтересны и предсказуемы, а новый сексуальный контакт заставит снова почувствовать себя привлекательным

Лаура Кохунсемейный психотерапевт

По словам Кохун, ее клиенты нередко жалуются, что партнеры перестают их слушать и слышать. «Отсутствие физической близости может заставить человека чувствовать себя нелюбимым. Это побуждает его искать кого-то в другом месте, чтобы удовлетворить свои потребности», — прокомментировала она.

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На вопрос, существуют ли признаки того, что кто-то изменяет, психотерапевт ответила положительно. По ее мнению, изменник может путаться в ответах по поводу того, где он находится или что делает. Также он может вести себя, как провинившийся в чем-то человек. После измены человек меняет и сексуальное поведение: кто-то становится более активным с партнером, кто-то напротив сводит интим к нулю. Но в этом плане все люди разные, предупредила Кохун.

Специалистка считает, что измена не должна становиться финалом больших отношений. «Я видела, как многие пары воссоединялись после романа на стороне с большим пониманием друг друга», — подвела итог психотерапевт.

Ранее психолог-сексолог Каролина Путинцева назвала одну из причин краха брака между любящими супругами. Она пояснила, что это может произойти из-за разной половой конституции.

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Вера Владзиевская
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