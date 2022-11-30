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12:53, 30 ноября 2022Россия

Шойгу заявил о создании инфраструктуры под новые ракеты в пяти соединениях РВСН

Шойгу анонсировал строительство инфраструктуры под новые ракеты в пяти соединениях РВСН

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Инфраструктура под новые ракеты строится в пяти соединениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

По словам главы военного ведомства, в настоящее время в пяти соединениях РВСН обеспечено строительство объектов инфраструктуры для размещения новых ракетных комплексов. Кроме того, по линии Космических войск продолжаются работы по созданию межвидового испытательного полигона в Красноярском крае, добавил Шойгу.

Он уточнил, что в Военно-морской флот России уже переданы в эксплуатацию объекты береговой энергетической инфраструктуры в Гаджиево Мурманской области, а также объекты основного пункта базирования в Каспийске.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации тестируют новые способы боевого применения ракетных войск и артиллерии. Прежде всего речь идет о разведывательно-ударных огневых комплексах, включающих беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения, добавил он.

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Сергей Истомин
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