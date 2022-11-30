Natura Siberica собралась продавать косметику в четырех новых странах

Российский бренд Natura Siberica начнет продавать косметику в Катаре, Сингапуре и Израиле

Российская компания Natura Siberica собралась продавать свою косметику в четырех новых странах. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя марки.

Отмечается, что в начале 2023 года бренд планирует начать продажи в Катаре, Сингапуре, Израиле и Палестине. Также ведутся переговоры о сотрудничестве с новыми партнерами в Малайзии и Ираке.

По словам представителя компании, на данный момент товары Natura Siberica представлены за границей через дистрибуторов и торговые сети. Так, продукцию марки можно приобрести в ретейл-сетях в восьми странах Ближнего Востока, в том числе Саудовской Аравии, Бахрейне, Иордании и ОАЭ. Кроме того, косметика продается во Вьетнаме, Гонконге и на Тайване.

В октябре стало известно, что россияне начали чаще отдавать предпочтение косметике отечественного производства в последние девять месяцев. По результатам исследования экспертов банка «Русский стандарт», доля покупок косметики российских брендов в общем объеме за последние три квартала выросла до 30 процентов. При этом за аналогичный период 2021 года доля отечественных бьюти-компаний была равна 23 процентам.