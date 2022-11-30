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18:18, 30 ноября 2022Путешествия

Летевший с вахты пьяный сибиряк ударил бортпроводника самолета и попал на видео

В Новосибирске задержали жителя Кемеровской области, ударившего бортпроводника на рейсе S7

Житель Кемеровской области, летевший с дальневосточной вахты, устроил пьяный дебош на борту самолета, ударил одного из членов экипажа и попал на видео. Подробности инцидента и кадры с нарушителем публикует Telegram-канал «МВД Медиа».

Как уточнили в полиции, 42-летний сибиряк, возвращавшийся домой, стал вести себя агрессивно в полете. Мужчина бранился в адрес сотрудников авиакомпании на рейсе S7, мешал их работе и провоцировал конфликт между попутчиками. Кроме того, нетрезвый пассажир ударил старшего бортпроводника в область бедра.

После этого командир воздушного судна предупредил путешественника, что такое поведение недопустимо, однако нарушитель не отреагировал на замечания. В итоге после приземления в Новосибирске самолет встретили сотрудники МВД и задержали правонарушителя.

На видео попал момент, на котором нетрезвого россиянина выводят из самолета. Также сотрудники полиции сняли агрессивного нарушителя уже в отделении — на кадрах мужчина ругается с сотрудником правоохранительных органов.

Марк Успенский
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