В Челябинске появится мультиформатный сквер на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской

Администрация Челябинска обустроит мультиформатный сквер в Металлургическом районе в 2023 году. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Согласно материалу, благоустройство территории, за которое проголосовали более 12,6 тысячи южноуральцев, проведут на пересечении улиц Калмыкова и Черкасской в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Отмечается, что общая стоимость работ составит 27,7 миллиона рублей.

Жителям района станет доступен парк с удобными скамейками и креслами, а также навесами для защиты от непогоды. Вдобавок в городе появятся пергола (навесы с качелями), площадка с тренажерами и батутами, а также игровая зона для детей с песочницей.

Помимо этого, строители оборудуют в сквере освещение и высадят различные деревья вдоль тропинок. В то же время для жителей близлежащих домов будут организованы дополнительные парковочные места.

В августе в Черкесске открыли новый сквер в честь столетия КЧР. Новую зону отдыха разместили на проспекте Ленина в столице республике Черкесске. Территорию, где прошло благоустройство, выбрали сами жители города в рамках голосования в прошлом году.