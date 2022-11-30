Названа дата назначения нового председателя Счетной палаты

ТАСС: Совет Федерации может назначить нового председателя Счетной палаты 14 декабря

Нового председателя Счетной палаты Совет Федерации может назначить 14 декабря. Такую дату назвал источник ТАСС.

Сейчас обязанности главы ведомства до назначения нового руководителя исполняет заместитель председателя Галина Изотова. «С высокой долей вероятности это [утверждение нового главы Счетной палаты] может произойти 14 декабря», — сообщил источник агентства. В этот день пройдет пленарное заседание верхней палаты российского парламента.

25 ноября стало известно, что глава Счетной палаты России Алексей Кудрин в ближайшее время может сменить место работы — экономист перейдет в IT-компанию «Яндекс». На заседании 30 ноября Совет Федерации освободил Алексея Кудрина от должности председателя Счетной палаты, поддержав соответствующее представление президента России, поступившее 29 ноября.