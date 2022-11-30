Ребенок умер после госпитализации из спортзала московской школы

РБК: госпитализированный из школы №1279 «Эврика» в Москве ребенок умер в больнице

Несовершеннолетний россиянин умер в больнице после того, как был госпитализирован из спортивного зала школы №1279 «Эврика» в Москве. Об этом сообщает РБК.

По данным источника, близкого к Следственному комитету, следователи уже начали проверку по факту гибели ребенка. Накануне, 29 ноября, в 18:54 скорая помощь привезла школьника в отделение реанимации и интенсивной терапии № 2 ГКБ им. С.С. Юдина. Смерть ребенка зафиксировали в 19:24.

РБК утверждает, что Симоновский межрайонный следственный отдел по ЮАО проверяет наличие признаков преступления по статье 105 УК РФ («Убийство»). При этом отмечается, что при осмотре тела ребенка никаких видимых телесных повреждений не было обнаружено.

Ранее в ноябре в школе села Ахлебинино Перемышльского района Калужской области ученица восьмого класса умерла после окончания урока русского языка. Девочка встала со стула, потеряла сознание, упала и скончалась. На место прибыли скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным медиков, смерть восьмиклассницы наступила в результате оторвавшегося тромба.

