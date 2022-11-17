В российской школе восьмиклассница умерла после окончания урока

В школе Калужской области ученица восьмого класса умерла после урока русского языка

В школе села Ахлебинино Перемышльского района Калужской области ученица восьмого класса умерла после окончания урока русского языка. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, девочка встала со стула, потеряла сознание, упала и скончалась. На место прибыли скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов.

По предварительным данным медиков, смерть восьмиклассницы наступила в результате оторвавшегося тромба.

«Идет проверка обстоятельств трагического случая. (...) В школу выехал министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев», — добавил Шапша.

Ранее стало известно о смерти девочки, которой стало плохо на уроке физкультуры. В какой-то момент школьница потеряла сознание и упала в бассейн. Ее вытащили и госпитализировали, однако позднее она скончалась в больнице.