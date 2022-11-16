Потерявшая сознание в бассейне российская школьница скончалась

Потерявшая сознание в бассейне ученица второго класса скончалась в Новосибирске

В Новосибирске ученица второго класса, которая потеряла сознание во время урока физкультуры, проходящем в бассейне, скончалась в больнице. Об этом 16 ноября сообщило Следственное управление Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

«Под водой была обнаружена ученица второго класса без сознания. Несовершеннолетняя была доставлена в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии скончалась», — объяснили в пресс-службе ведомства.

На данный момент следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти школьницы. Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

Об инциденте стало известно 15 ноября. Девочка занималась на уроке физкультуры, но в какой-то момент потеряла сознание и упала в бассейн. Ее вытащили и госпитализировали, на тот момент врачи оценивали состояние ребенка как тяжелое.