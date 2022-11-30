Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:36, 30 ноября 2022Забота о себе

Врач прокомментировал причину внезапной смерти актрисы Наталии Стешенко

Кардиолог Беленков: образование тромба у актрисы Стешенко вызвал острый коронарный синдром
Наталья Стешенко

Наталья Стешенко. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Внезапную смерть 37-летней актрисы Театра Луны Наталии Стешенко, вероятнее всего, вызвал острый коронарный синдром (ОКС), из-за которого и началось образование тромба, заявил врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Беленков. В беседе с «Аргументами и фактами» он прокомментировал причину кончины артистки.

По словам Беленкова, острый коронарный синдром — патологическое состояние, которое обусловлено внезапным снижением кровотока в коронарных артериях. Из-за нарушения кровоснабжения сердечная мышца или ее часть перестает нормально функционировать и умирает. Спровоцировать ОКС могут многие факторы, среди которых врач выделил длительный стресс, физические и эмоциональные перегрузки, вредные привычки, недостаток сна и систематическое переедание.

Материалы по теме:
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью» Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
«Утром человек был здоров, а к вечеру захлебывался кровью»Как опасный вирус убил больше людей, чем две мировые войны
6 октября 2020
«Я понимала весь ужас моего диагноза» Как живут россияне с редким заболеванием крови
«Я понимала весь ужас моего диагноза»Как живут россияне с редким заболеванием крови
25 декабря 2020

«Есть атеросклеротические бляшки, которые закрывают просвет сосуда, — объяснил Беленков. — По разным причинам — инфекции, нагрузки, стрессы — бляшка разрывается, и начинает образовываться тромб. Причем это защитная реакция организма».

В качестве профилактики острого коронарного синдрома и тромбообразования кардиолог посоветовал поддерживать умеренную физическую активность, регулярно измерять давление и частоту сердечных сокращений, а также контролировать вес. Помимо этого, необходимо выработать привычку систематически сдавать анализы на уровень холестерина и сахара в крови.

Ранее муж Наталии Стешенко Владимир Семаго рассказал о состоянии артистки перед смертью. По его словам, жена вернулась домой из кафе, села в кресло и потеряла сознание. Незадолго до произошедшего ее мучили головные боли. Позднее врачи заявили, что у Стешенко оторвался тромб.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Наталья Обрядина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о взятии под контроль Андреевки в ДНР
«Лукойлу» закрыли доступ к маршруту до Средиземного моря из-за санкций
ЦБ вступился за россиян с заложенными квартирами
Кадыров показал видео зачистки населенного пункта в зоне спецоперации
Выгнанным с рейса немецкой авиакомпании евреям заплатят миллионы рублей
Британские экоактивисты пригрозили более серьезными атаками на картины
Опубликовано фото Стрелкова на фронте
Всех монахов выгнали из храма из-за пристрастия к наркотикам
Бывшего главного нарколога России Брюна оставили под домашним арестом
Орбиту МКС подняли к запуску «Союза МС-23»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.