Врач прокомментировал причину внезапной смерти актрисы Наталии Стешенко

Кардиолог Беленков: образование тромба у актрисы Стешенко вызвал острый коронарный синдром

Внезапную смерть 37-летней актрисы Театра Луны Наталии Стешенко, вероятнее всего, вызвал острый коронарный синдром (ОКС), из-за которого и началось образование тромба, заявил врач-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Юрий Беленков. В беседе с «Аргументами и фактами» он прокомментировал причину кончины артистки.

По словам Беленкова, острый коронарный синдром — патологическое состояние, которое обусловлено внезапным снижением кровотока в коронарных артериях. Из-за нарушения кровоснабжения сердечная мышца или ее часть перестает нормально функционировать и умирает. Спровоцировать ОКС могут многие факторы, среди которых врач выделил длительный стресс, физические и эмоциональные перегрузки, вредные привычки, недостаток сна и систематическое переедание.

«Есть атеросклеротические бляшки, которые закрывают просвет сосуда, — объяснил Беленков. — По разным причинам — инфекции, нагрузки, стрессы — бляшка разрывается, и начинает образовываться тромб. Причем это защитная реакция организма».

В качестве профилактики острого коронарного синдрома и тромбообразования кардиолог посоветовал поддерживать умеренную физическую активность, регулярно измерять давление и частоту сердечных сокращений, а также контролировать вес. Помимо этого, необходимо выработать привычку систематически сдавать анализы на уровень холестерина и сахара в крови.

Ранее муж Наталии Стешенко Владимир Семаго рассказал о состоянии артистки перед смертью. По его словам, жена вернулась домой из кафе, села в кресло и потеряла сознание. Незадолго до произошедшего ее мучили головные боли. Позднее врачи заявили, что у Стешенко оторвался тромб.