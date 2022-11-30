Многодетная мать отсудила у застройщика миллионы рублей и не может получить их

Многодетная мать из ХМАО отсудила у застройщика три миллиона и не может получить их

В городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) мать девяти приемных детей Ирина Бородуля отсудила у застройщика коттеджа несколько миллионов рублей, однако не может получить их. Внимание на инцидент обратило издание Ura.ru.

Компания «Экодом» пообещала построить россиянке и ее семье коттедж. Организация взяла у женщины предоплату в размере трех миллионов рублей, однако не выполнила своих обязательств. В результате многодетная мать подала на компанию в суд и выиграла дело. Согласно его постановлению, застройщик с учетом неустойки обязан выплатить потерпевшей 3,12 миллиона рублей. При этом деньги от него Бородуля так и не получила.

«Мне не выплатили ни рубля. На свои сбережения мы достроили дом, но доделать отделку и утеплить его пока не на что, так что мы с девятью детьми, как и раньше, ютимся в трехкомнатной квартире», — рассказала Ura.ru многодетная мать.

Руководитель нижневартовского управления Роспотребнадзора Азат Галиуллин заявил, что ведомство будет добиваться взыскания денег с проигравшей суд компании. «Роспотребнадзор в ближайшее время получит исполнительный лист и передаст его судебным приставам, на основании постановления арестуют счета должника, а деньги будут направлены на погашение задолженностей», — добавил он.

В октябре стало известно, что жительница Перми лишилась материнского капитала и нового жилья, так как ее дом не сдали в установленное время. После того как застройщик сорвал срок сдачи дома в жилом комплексе «Ария», договор расторгли, а деньги за сертификат отправили обратно в Пенсионный фонд.