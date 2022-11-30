Грабитель хотел задушить туристку на популярном курорте Европы и попал на видео

The Sun: в Малаге грабитель напал на туристку из Германии и попытался ее задушить

Грабитель напал на туристку, возвращавшуюся в отель в популярном курортном городе Малага, Испания, и попал на камеры видеонаблюдения. Об инциденте сообщает The Sun.

Как отмечает издание, инцидент произошел ранним утром, когда путешественница из Германии возвращалась в гостиницу после ночной прогулки. На кадрах, предоставленных правоохранительными органами, видно, как преступник хватает немку сзади и начинает душить. Девушка пытается вырваться, а затем теряет сознание и падает на землю.

После этого грабитель хотел начать рыться в ее карманах, однако сотрудники отеля, выбежавшие, чтобы помочь пострадавшей, спугнули его. Позже, когда туристка пришла в себя, работники гостиницы отвели ее в безопасное место и вызвали полицию.