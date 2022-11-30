В российском городе построили первый бетонный дом с помощью 3D-принтера

В Ставрополе построили первый бетонный дом с помощью 3D-принтера

В российском городе появился первый бетонный дом, построенный с помощью 3D-принтера. Здание в Ставрополе возвели конструкторы завода строительного оборудования вместе со студентами Северо-Кавказского федерального университета, сообщает «Интерфакс».

Перед началом строительства первого одноэтажного дома конструкторы построили два единообразных проекта. Одно здание возвели традиционный способом, а второе — аддитивным методом, предполагающим послойное наращивание объекта при помощи принтера. Второй способ работы оказался выгоднее и быстрее, экономия составила 36 процентов.

В качестве материала для печати использовался модифицированный мелкозернистый бетон. Принцип трехмерного строительства заключается в подаче принтером смеси слой за слоем по заданной компьютерной модели. В итоге дом удается получить быстрее, с более низкой ценой квадратного метра, избежав при этом скопления строительного мусора и остатков материалов.

На возведение дома площадью 100 «квадратов» ушло всего 36 часов. Сейчас проектная группа занимается строительством двухэтажного здания с помощью 3D-принтера. Первый этаж удалось построить за три рабочих дня.

В мае появился первый в мире памятник, напечатанный на 3D-принтере. Бетонную композицию построили в Москве. Она представляет собой импровизированную сцену с занавесом, каменным деревом, лавочкой и столбами. В статуе имеется подсветка, работающая на солнечной батарее. Изготовление памятника обошлось в 300 тысяч рублей.