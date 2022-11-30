Турция резко сократила закупки российского топлива

В октябре Турция снизила ввоз угля, нефти и газа из России на 25 процентов

В октябре Турция на четверть снизила ввоз угля, нефти и газа из России по сравнению с сентябрем в денежном выражении. Российские компании получили за эти товары 3,7 миллиарда долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на внешнеторговые данные Турецкого института статистики (Turkstat).

Отмечается, что в целом импорт российских товаров в Турцию в октябре составил чуть менее пяти миллиардов долларов, а в январе — октябре — почти 50 миллиардов долларов. Однако в годовом выражении поставки угля и углеводородов из России в октябре увеличились в 2,9 раза.

Ранее в РФ увидели угрозу в решении Турции по страховке судов. Российский зерновой союз (РЗС) считает, что решение турецкой стороны запретить проход через Босфор судов без страховки P&I может осложнить поставки продовольствия, поскольку компании не станут рисковать и сотрудничать с российскими перевозчиками.