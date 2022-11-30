Оценено состояние пострадавших в результате ДТП в Астрахани

Минздрав: два человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации после ДТП в Астрахани

Минздрав Астраханской области оценил состояние пострадавших в результате ДТП с участием маршрутного такси и пожарной машины. По данным ведомства, два человека находятся в тяжелом состоянии в реанимации. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, пять человек доставлены в Александро-Мариинскую областную больницу, из них двое (водитель и пассажирка маршрутки) в тяжелом состоянии в реанимации.

Еще три человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Четверо детей доставлены в среднетяжелом состоянии в областную детскую больницу имени Силищевой.

Отмечается, что еще один пострадавший от госпитализации отказался. Всего в ДТП пострадали 11 человек, один погиб.

Ранее стало известно, что 11 человек пострадали в результате ДТП в Кировском районе Новосибирска. По словам очевидца, один трамвай догнал второй и врезался в него. У первого транспортного средства смялась кабина.