В США назвали причину возмущения европейских лидеров политикой Вашингтона

WSJ: европейские лидеры обвиняют США в энергетическом кризисе и экономическом спаде

Европейские лидеры обвиняют Соединенные Штаты в энергетическом кризисе и осложнении экономической ситуации, рассказали обозреватели издания The Wall Street Journal Ноэми Биссерб и Эндрю Рестучча.

«Трансатлантические связи начинают ослабевать, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой США, которая, по их словам, усугубляет экономические проблемы, вызванные конфликтом на Украине», — говорится в публикации. Журналисты подчеркивают, что действия Вашингтона не помогают решить проблему энергетического кризиса.

Таким образом, поставки сжиженного природного газа (СПГ) из Соединенных Штатов осуществляются по гораздо более высоким ценам, что оказывает нагрузку на производственную базу Европы, сказано в материале. Благодаря всем этим факторам между Вашингтоном и его союзниками возникают разногласия, отметили Биссерб и Рестучча. «Европейские чиновники начинают выражать разочарование из-за растущей зависимости от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности», — подытожили они.

Ранее президента США Джо Байдена упрекнули в игнорировании интересов Европы. Уточняется, что такое мнение сложилось на фоне принятия Закона о снижении инфляции (IRA), который, в частности, предполагает введение большого пакета налогов и переход на экологически чистую энергию и электромобили.