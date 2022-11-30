Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США побудили Россию нарастить военную мощь

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор завил, что Соединенные Штаты повлияли на наращивание Россией военной мощи, побудив ее к этому. Таким мнением он поделился в статье для издания The American Conservative

Военный указал, что политика действующего американского лидера Джо Байдена в отношении Украины, несмотря на изначальную его цель, напротив, лишь поспособствовала усилению мощи России. Он отметил, что следующий этап спецоперации может обернуться для Киева катастрофой. По словам Макрегора, администрация Байдена совершает непростительную ошибку, скрывая от американских граждан правду о том, что Украина терпит поражение.

При этом, продолжает он, Россия «мобилизовала людские ресурсы для проведения решающих операций», а следующая фаза конфликта раскроет способности новых российских вооруженных сил, которые сейчас находятся на этапе формирования. Макгрегор добавил, что выбранная Байденом позиция по отношению к внешней политике означает, что итогом следующей фазы конфликта на Украине станет, в частности, резкое смещение в плане баланса сил и влияния в Европе.

Ранее экс-советник главы Пентагона допустил, что украинские националисты могут стать угрозой для президента страны Владимира Зеленского. Макгрегор пояснил, что власти США могут приказать украинскому лидеру «смириться с действительностью» и «окончить игру».