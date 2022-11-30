США дали прогноз военных действий на Украине зимой

США заявили, что военные действия на Украине будут продолжаться зимой

Военные действия на Украине будут продолжаться зимой. Такой прогноз дал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что зимой наземные операции (...), а также воздушные операции будут затруднены, потому что погода и условия на земле просто не будут способствовать большому количеству маневров и операций», — заявил он.

По словам Кирби, боевые действия могут замедлиться, но не остановятся. Он отметил, что в ходе операций в зимний период может не быть слишком большого количества «драматических действий с чьей-либо стороны».

Ранее НАТО обвинила Россию в использовании зимы как оружия в конфликте с Украиной. Отмечается, что Киев готовится к новым атакам на энергетическую и иную ключевую инфраструктуру после того, как семь стран Европы объявили об усилении поддержки государства.