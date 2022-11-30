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19:23, 30 ноября 2022Мир

США дали прогноз военных действий на Украине зимой

США заявили, что военные действия на Украине будут продолжаться зимой
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko / REUTERS

Военные действия на Украине будут продолжаться зимой. Такой прогноз дал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы ожидаем, что зимой наземные операции (...), а также воздушные операции будут затруднены, потому что погода и условия на земле просто не будут способствовать большому количеству маневров и операций», — заявил он.

По словам Кирби, боевые действия могут замедлиться, но не остановятся. Он отметил, что в ходе операций в зимний период может не быть слишком большого количества «драматических действий с чьей-либо стороны».

Ранее НАТО обвинила Россию в использовании зимы как оружия в конфликте с Украиной. Отмечается, что Киев готовится к новым атакам на энергетическую и иную ключевую инфраструктуру после того, как семь стран Европы объявили об усилении поддержки государства.

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Виктория Кондратьева
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