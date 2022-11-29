НАТО обвинило Россию в использовании зимы как оружия в конфликте с Украиной

Al Jazeera: НАТО заявило, что Россия использует зиму как оружие в войне с Украиной

НАТО обвинило Россию в использовании зимы как оружия в конфликте с Украиной, об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что Киев готовится к новым атакам на энергетическую и иную ключевую инфраструктуру после того, как семь стран Европы объявили об усилении поддержки государства.

Так, министр иностранных дел Эстонии и главы МИД в составе делегации пообещали предоставить электрогенераторы, теплую одежду и продукты питания, чтобы помочь украинцам справиться с самыми холодными месяцами.

Телеканал отмечает, что каждый последующий обстрел украинской территории имеет больший эффект, чем предыдущий, поскольку ущерб накапливается и наступает холодная зима.

В материале приводится заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который заявил накануне двухдневной встречи стран-членов альянса в Бухаресте, что Россия пытается «использовать зиму как оружие войны против Украины».

Генсек добавил, что по этой причине союзники усилили поддержку Киева. Глава евродипломатии Жозеп Боррель подчеркнул, что регулярные удары по объектам инфраструктуры не оставляют Украине «ни света, ни электричества, ни отопления, чтобы погрузить украинцев во тьму и холод».

25 ноября Столтенберг заявил, что Украину ждет «ужасающая зима». Он также добавил, что двери НАТО остаются открытыми для государства.