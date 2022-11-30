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07:41, 30 ноября 2022Россия

Вакцину от дельты и омикрона запатентовали в России

ТАСС: центр Гамалеи получил патент на вакцину от штаммов COVID-19 дельта и омикрон

Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

В России запатентовали вакцину от штаммов COVID-19 дельта и омикрон. Об этом рассказал руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, передает ТАСС.

Он уточнил, что препарат был разработан Центром имени Гамалеи. Как отмечает агентство, испытания вакцины должны завершиться до конца года.

Ранее в ноябре в Центре имени Гамалеи заявили, что первая в России вакцина против новых вариантов омикрон-штамма готова к испытаниям. Препарат был создан с обновленным набором антигенов для борьбы с более поздними подвидами COVID-19. По словам специалиста, выход вакцины на рынок откладывается из-за процедуры регистрации.

Из новых вариантов коронавируса сейчас наибольшие опасения у ученых вызывает штамм «цербер». «Насколько вакцина от ВА.4 и ВА.5 будет эффективна против "цербера", я не знаю. Я ее не проверял. У нас нет этого штамма, и мониторинга нет», — уточнил Гинцбург.

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Марина Совина
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