В России рассказали о восстановлении трофейных украинских танков

«Известия»: трофейные украинские танки изучаются и ставятся в строй российской армии

Трофейные танки, утерянные Вооруженными силами Украины в зоне специальной военной операции, изучаются российскими специалистами и ставятся в строй российской армии. О восстановлении техники пишут «Известия».

«У них модернизация происходит в заводских условиях. Кроме защиты обновлению подвергается система управления огнем. Старые приборы ночного видения заменяются современными тепловизорами, ставятся более совершенные прицелы», — рассказал специалист по ремонту с позывным «Мироха».

По его словам, зачастую украинские военные, бросая танки, снимают с них радиостанции шифрованной связи.

В мае «Российская газета» заметила, что в День Победы в Луганске прошла выставка трофейной техники, в ходе которой был продемонстрирован британский бронетранспортер (БТР) AT105 Saxon и танк Т-72АВ с необычной ходовой частью.

В мае издание сообщило, что с переданных Украине польских танков T-72M1R сняли секретное оборудование.