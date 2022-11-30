Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:38, 30 ноября 2022Силовые структуры

Россиянка попыталась убить врача из-за назначенных лекарств

В Забайкальском крае женщина набросилась на врача с ножом из-за назначенных лекарств

Фото: Mika Baumeister / Unsplash

В поселке Ксеньевка Забайкальского края правоохранители задержали 63-летнюю местную жительницу, которая набросилась на врача с ножом. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального следственного управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

В отношении задержанной возбудили уголовное дело по части 2 статьи 30 и статье 105 («Покушение на убийство») Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, 28 ноября она спровоцировала конфликт на приеме врача, а затем достала нож и нанесла 54-летней женщине несколько ударов. Подоспевшим медикам удалось обезвредить напавшую и оказать помощь пострадавшей.

Как уточнил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, фигурантке не понравились лекарства, которые ей были назначены ранее, и она пришла разбираться в больницу с оружием. Задержанной будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за грабеж, хулиганство и угрозу убийством.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
В Южной Корее заявили о вхождении российских самолетов в зону ПВО
Кадыров показал кадры с убитыми бойцами «Ахмата» украинскими диверсантами
В Москве из Гостиного двора украли «Киргиза с арканом»
Криминального авторитета и его друга обвинили в убийстве 19-летней давности
Пассажир самолета ублажал себя на глазах попутчицы и обнажил перед ней гениталии
Загоревшийся в Брянской области резервуар с нефтью показали на видео
Пьяный россиянин избил женщину в бане из-за ревности и сбежал
Россиян предупредили о риске закрытия каждого второго ТЦ в стране
Рейтинг одобрения Байдена вырос за неделю
Девушка обвинила бойфренда в измене и подожгла его квартиру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.