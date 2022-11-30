Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:15, 30 ноября 2022Россия

Минобороны отчиталось об успешных действиях по освобождению села Водяное в ДНР

Минобороны заявило об успешном наступлении ВС России для освобождения села Водяное в ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжают успешное наступление для освобождения от противника села Водяное, которое находится в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 30 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

«Продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное ДНР», — сообщили в министерстве.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
На Украине массово отключилось электричество. Страна остались без света после ракетных ударов России
На Украине массово отключилось электричество.Страна остались без света после ракетных ударов России
23 ноября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

Ранее стало известно, что российские войска отразили попытку атаки трех ротных тактических групп ВСУ на южно-донецком направлении. В оборонном ведомстве уточнили, что в течение суток украинские военные пытались контратаковать позиции российской армии в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Москву привезли главаря одной из самых жестоких группировок 1990-х
Студентка заказала рубашку в сети и удивилась содержимому посылки
Анфиса Чехова рассказала о своей первой профессии
Рэпер T-Killah и его жена Мария Тарасова впервые станут родителями
МИД России оценил решение Венгрии по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Момент смертельного массового ДТП на российской трассе показали на видео
Великобритания ввела санкции в отношении 22 россиян
Украинским посольствам за границей экстренно предписали усилить безопасность
Захарова предрекла всему миру проблемы из-за потолка цен на российскую нефть
Сотрудники силовых ведомств приехали на завод Toyota в Петербурге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.