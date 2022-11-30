Минобороны отчиталось об успешных действиях по освобождению села Водяное в ДНР

Минобороны заявило об успешном наступлении ВС России для освобождения села Водяное в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продолжают успешное наступление для освобождения от противника села Водяное, которое находится в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в среду, 30 ноября, журналистам сообщили в Минобороны России, пишет РИА Новости.

«Продолжаются успешные наступательные действия по освобождению российскими войсками от противника населенного пункта Водяное ДНР», — сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что российские войска отразили попытку атаки трех ротных тактических групп ВСУ на южно-донецком направлении. В оборонном ведомстве уточнили, что в течение суток украинские военные пытались контратаковать позиции российской армии в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Новоселка.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.