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16:07, 30 ноября 2022Ценности

Мать сделала эпиляцию на лице дочери из-за травли в школе и была обругана в сети

Блогерша Эшли Пиз сделала восковую эпиляцию на лице дочери Жизель из-за травли в школе

Фото: Shutterstock

Мать сделала эпиляцию на лице дочери из-за травли в школе и была обругана в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Эшли Пиз, чей блог насчитывает 214,5 тысячи подписчиков, рассказала, что над ее дочерью Жизель издевались в школе из-за волос на лице. Так, женщина решила помочь ребенку посредством восковой эпиляции. «Так, ребята, мы собираемся удалить волоски с помощью воска на лице Жизели, а именно между бровями и над верхней губой», — сказала она и пояснила, что после процедуры у девочки осталось несколько коротких волосков, от которых она избавится на сеансе у профессионального мастера.

В свою очередь, некоторые зрители не оценили поступок родительницы, о чем принялись писать в комментариях. «Мне не нравится то, что вы позволяете своей дочери», «Больше не наносите воск ей на лицо, пожалуйста», — высказывались они.

В то же время были те пользователи сети, которые поддержали Эшли. «Вы все сделали правильно! Сказали ей, что это нормально, тем самым дали ей понять, что вы уважаете ее желания. Некоторые дети эмоционально не готовы к травле своей внешности со стороны окружающих», — написал один из подписчиков.

Ранее в ноябре художник-татуировщик Уэсли из США сделал татуировку четырехлетней дочери и вызвал споры в сети. Пользователь сети с никнеймом wesley.arts опубликовал видео, на котором показал процесс нанесения рисунка. В начале ролика мастер расположил на руке ребенка трафарет с изображением одного из персонажей мультсериала My Little Pony, затем взял тату-машинку и начал обводить рисунок. После этого Уэсли обернул руку дочери прозрачной пленкой.

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Мария Винар
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