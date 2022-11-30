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13:33, 30 ноября 2022Мир

Украинский кризис спровоцировал распространение оружия среди террористов

Президент Нигерии: конфликт на Украине привел к распространению оружия среди террористов

Фото: Michael A. McCoy / Reuters

Украинский кризис спровоцировал распространение в странах бассейна озера Чад оружия, которое попадает в руки действующих в регионе террористических группировок, таких как «Боко Харам» (признана террористической и запрещена в России). С таким заявлением в ходе 16-го саммита лидеров государств — членов Комиссии по бассейну озера Чад (LCBC) выступил президент Нигерии Мухаммаду Бухари, его цитирует местное издание Vanguard.

Оценивая текущую ситуацию, глава государства указал, что конфликт на Украине и ситуация в африканском регионе Сахель «стали основными источниками оружия и боевиков, которые пополняют ряды террористов в районе озера Чад».

По его словам, часть оружия и боеприпасов, приобретенных для ведения войны в Ливии, просачивается в район озера Чад и другие части Сахеля. То же самое происходит и с оружием, используемым в ходе боевых действий на Украине. В связи с указанными обстоятельствами Бухари поднял вопрос об усилении контроля за перемещением оружия в регионе.

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«Незаконное перемещение оружия в регионе усилило распространение стрелкового оружия и легких вооружений, которое продолжает угрожать нашему коллективному миру и безопасности в регионе. Поэтому возникла необходимость в ускоренных совместных действиях наших пограничных служб и других служб безопасности, направленных на приостановку распространения оружия в регионе», — заявил он, указав, что несмотря на усилия стран в борьбе с воинствующими экстремистскими группировками в регионе, угрозы террористического характера пока нельзя назвать пережитком прошлого.

Прокомментировав проводимые в регионе антитеррористические операции, Бухари указал, что «одними боевыми действиями победить в войне с терроризмом невозможно». Поэтому он призвал страны региона сосредоточиться на проектах устойчивого развития, которые «восстановят доверие населения» и внушат веру в то, что власти способны защитить граждан и обеспечить их базовой инфраструктурой.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал военную поддержку Киева лучшим способом добиться мира на Украине.

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Варвара Кошечкина
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