Премьер Австралии призвал освободить создателя WikiLeaks

Премьер Австралии Альбанезе призвал США освободить создателя WikiLeaks Ассанжа

США должны освободить создателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, призвал премьер-министр Австралии Энтони Албанезе. Его слова приводит Reuters.

«Я лично поднимал этот вопрос с представителями правительства Соединенных Штатов. (...) Моя позиция ясна, и она была ясно изложена администрации США, что пришло время положить конец этому вопросу», — сказал Албанезе.

По его словам, он выступает за освобождение Ассанжа вопреки тому, что они расходятся по «целому ряду вопросов».

В августе основатель WikiLeaks заново подал апелляцию на решение Великобритании о его экстрадиции в США, где ему грозит 175 лет заключения.

Против Ассанжа возбудили дело после того, как на его сайте появились документы о действиях США во время войн в Ираке и Афганистане. В 2010 году в Швеции в отношении Ассанжа также выдвинули обвинения в изнасиловании. С 2012 года он укрывался в посольстве Эквадора в Великобритании, однако в 2019 году его лишили политического убежища.