Германия отказала в выдаче виз представителям Россотрудничества

Захарова: посольство ФРГ отказало в выдаче виз представителям Россотрудничества

Посольство Германии отказало в выдаче виз представителям Россотрудничества и другим российским участникам культурных мероприятий, запланированных в ФРГ. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, брифинг транслируется на странице аккаунта МИД РФ в соцсети «ВКонтакте».

Дипломат указала, что в выдаче виз отказали нескольким российским участникам, которые представляли, в частности, Россотрудничество и отечественные культурно-образовательные учреждения. Она подчеркнула, что без виз остались в том числе и авторитетные специалисты по творчеству писателя Федора Достоевского и его наследию.

«Рассматриваем эту выходку как очередное проявление тенденциозной антироссийской политики Берлина, которая направлена на подрыв всех составляющих российско-германских отношений, включая гуманитарную», — сказала представитель ведомства.

Ранее в МИД РФ раскритиковали решение Польши отказать главе МИД России Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в польском городе Лодзь.