Москва обвинила Европу в стремлении обворовать Россию

Замглавы МИД РФ Грушко обвинил Брюссель в стремлении своровать деньги у России

Предлагая создать для Киева фонд с замороженными активами РФ, власти Евросоюза стремятся «не мытьем, так катаньем» своровать активы у России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Его слова приводит РИА Новости.

«Вся эта лихорадочная деятельность Еврокомиссии (ЕК) направлена на то, чтобы не мытьем, так катанием изыскать пути "легитимизации" незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам», — сказал замминистра.

Так Грушко прокомментировал инициативу, с которой 30 ноября выступила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Она предложила в короткие сроки создать структуру с замороженными активами РФ, которая будет заниматься управлением и инвестированием этих денег. В ЕК уточнили, что средства должны пойти на компенсацию ущерба, который Украина понесла в ходе спецоперации.

Брюссель оценивает потери Украины в 600 миллиардов евро. При этом Запад, как сказано в заявлении фон дер Ляйен, заблокировал средства Банка России примерно на 300 миллиардов евро. Еще 19 миллиардов евро замороженных средств приходятся на активы российских олигархов.

