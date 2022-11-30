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03:38, 30 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский объявил необходимую сумму на восстановление Украины

Зеленский заявил, что на восстановление Украины нужно более триллиона долларов

Кадр: Telegram-канал президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны необходимо более одного триллиона долларов. Такую сумму он озвучил, представляя кандидатуру Одессы на проведение международной выставки «Экспо-2030».

Также, по его утверждению, десятки государств уже проявили интерес к тому, чтобы западные страны и крупные компании смогли взять шефство над регионами или предприятиями.

29 ноября обозреватель Тодд Вуд в эфире американского телеканала Fox News обвинил Зеленского в присвоении денег, которые Запад выделяет в помощь Украине. По его словам, только 30 процентов гуманитарной помощи и оружия достигают цели.

Ранее Зеленский заявил, что он будет постоянно звонить мировым лидерам, если это поможет добиться выделения больших объемов военной помощи. Он подчеркнул, что обладает представлениями о наличии у стран необходимых Киеву вооружений и их количестве.

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Марина Совина
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