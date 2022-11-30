Зеленский объявил необходимую сумму на восстановление Украины

Зеленский заявил, что на восстановление Украины нужно более триллиона долларов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на восстановление страны необходимо более одного триллиона долларов. Такую сумму он озвучил, представляя кандидатуру Одессы на проведение международной выставки «Экспо-2030».

Также, по его утверждению, десятки государств уже проявили интерес к тому, чтобы западные страны и крупные компании смогли взять шефство над регионами или предприятиями.

29 ноября обозреватель Тодд Вуд в эфире американского телеканала Fox News обвинил Зеленского в присвоении денег, которые Запад выделяет в помощь Украине. По его словам, только 30 процентов гуманитарной помощи и оружия достигают цели.

Ранее Зеленский заявил, что он будет постоянно звонить мировым лидерам, если это поможет добиться выделения больших объемов военной помощи. Он подчеркнул, что обладает представлениями о наличии у стран необходимых Киеву вооружений и их количестве.