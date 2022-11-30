Популярная юмористка рассказала об удивившем ее российском городе

Юмористка Зоя Яровицына рассказала, что была приятно удивлена поездкой в Воронеж

Популярная российская юмористка Зоя Яровицына рассказала, что вопреки ожиданиям ее приятно удивила поездка в Воронеж. Впечатления от этого города она раскрыла в шоу «Надкаст», выпуск которого доступен на YouTube.

Яровицына отметила, что они с супругом отправились в Воронеж, чтобы сменить обстановку. «Я не была никогда [там], и ожидания были, сами понимаете, вообще [так себе]», — отметила комикесса.

При этом муж юмористки, который ранее бывал в Воронеже, уверял ее, что город вряд ли оставит у них крайне положительное впечатление. Однако в итоге и Яровицыной, и ее мужу поездка очень понравилась. «Я, имея максимально заниженные ожидания, там очень сильно кайфанула», — объяснила она. Комикесса также указала, что супруг был удивлен тем, как сильно Воронеж изменился в лучшую сторону с момента его последнего визита.

Ранее сообщалось, что звезда юмористического проекта «Уральские пельмени» Илана Юрьева приехала в Новокузнецк и неприятно удивилась. Артистка сняла ролик, в котором показала неудовлеторительное состояние туалета в городском цирке.