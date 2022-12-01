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17:04, 2 декабря 2022Моя страна

Кабардино-Балкария получит миллионы рублей на развитие агропромышленности

Кабардино-Балкарии выделят 390 миллионов рублей на развитие агропромышленного комплекса

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Кабардино-Балкария получит почти 390 миллионов рублей из резервного фонда правительства России на развитие агропромышленного комплекса (АПК). Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, указанные средства — это часть межбюджетных трансфертов, которые в 2022 году распределили между регионами. Отмечается, что выделенные деньги пойдут на возмещение затрат при создании животноводческих комплексов, а также хранилищ сельхозпродукции и селекционных центров.

Известно, что правительство решило поддержать субъекты федерации, чтобы ускорить импортозамещение, повысить конкурентоспособность российского продовольствия на внутреннем и внешнем рынках и стимулировать рост производства в отрасли.

В июле в Ингушетии началось строительство школы на 250 мест. На реализацию проекта выделено 218 миллионов рублей из бюджета, а также земельный участок площадью 1,28 гектара. Окончание строительства намечено на 2023 год.

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Майя Пономаренко
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