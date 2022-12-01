В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Росавиация сообщила, что запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен до 9 декабря

Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 9 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно размещенной в сети информации, временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 авиагаваней страны. Среди них аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В агентстве порекомендовали российским авиаперевозчикам организовывать провоз пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием доступных воздушных гаваней в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о размере финансирования субсидированных пассажирские рейсов. Так, на поддержку субсидирования гражданской авиации в 2022 году было направлено 172 миллиарда рублей.