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09:03, 1 декабря 2022Путешествия

В России продлили режим ограничения полетов в 11 аэропортов страны

Росавиация сообщила, что запрет на полеты в 11 аэропортов России продлен до 9 декабря

Фото: Yury Orlov / Unsplash

Росавиация вновь продлила режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части России до 03:45 по московскому времени 9 декабря. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно размещенной в сети информации, временный запрет на осуществление полетов коснулся 11 авиагаваней страны. Среди них аэропорты АнапыБелгородаБрянска, Воронежа, ГеленджикаКраснодараКурскаЛипецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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В агентстве порекомендовали российским авиаперевозчикам организовывать провоз пассажиров по альтернативным маршрутам с использованием доступных воздушных гаваней в СочиВолгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о размере финансирования субсидированных пассажирские рейсов. Так, на поддержку субсидирования гражданской авиации в 2022 году было направлено 172 миллиарда рублей.

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Валентина Процкова
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