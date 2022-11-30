В России на субсидирование гражданских рейсов потратили миллиарды рублей

Путин: на субсидирование гражданской авиации в 2022 году выделено 172 миллиарда рублей

Президент России Владимир Путин рассказал о размере финансирования субсидированных пассажирские рейсов в 2022 году. Его слова в среду, 30 ноября, передает ТАСС.

«Мы в этом году 172 миллиарда [рублей], приличные деньги очень, направили на поддержку субсидирования гражданской авиации, на ряд программ», — заявил глава государства. При этом Путин поручил министру транспорта России Виталию Савельеву доложить о результатах субсидирования отечественных авиаперевозок и уделить в докладе особое внимание положению дел в перевозках эконом-класса.

Ранее в ноябре стало известно, что в 2023 году российским авиакомпаниям в качестве субсидий на выполнение рейсов по стране дополнительно выделят 25 миллиардов рублей. Также в качестве мер поддержки планируется потратить денежные средства на помощь временно неработающим 11 авиагаваням южной и центральной части России.