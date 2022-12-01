Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:14, 1 декабря 2022Экономика

Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида

«Прайм»: юрист Гусятников посоветовал россиянам закрыть неиспользуемые банковские счета

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Неиспользуемые банковские счета следует закрыть, так как нередко за их обслуживание берут комиссию. Об этом рассказал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников в беседе с агентством «Прайм».

Юрист напомнил, что такая информация должна быть прописана в договоре, на основании которого открывался счет. Если установлено мобильное приложение, клиент может сразу обнаружить задолженность, подчеркнул Гусятников. Помимо этого, не стоит забывать, что к каждой пластиковой карте привязан определенный счет в банке.

«Если вы заблокировали и выбросили карту за ненадобностью, это совсем не означает, что этот счет будет закрыт. Там точно также может появиться задолженность», — посоветовал специалист.

Ранее кандидат экономических наук и заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова напомнила россиянам о способах получения пассивного дохода. По словам экономиста, необходимо в том числе и уметь экономить.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
Франция начала работу по созданию спецтрибунала над Россией
Подольская выложила в сеть «подарочный» танец для Преснякова
Российский танкист выжил в горящем танке под обстрелом украинскими гранатами
Россиянам посоветовали закрыть банковские счета одного вида
В Испании сообщили о похожей на взорвавшуюся у посольства Украины посылке
Мать решила отомстить бывшей девушке сына и скинула ее отцу интимные фотографии
Человечество призвали отказаться от поспешных «похорон» целей по климату
США захотели тренировать больше украинских военных
Водителей шумных мотоциклов захотели штрафовать
Нутрициолог назвала три самых полезных гарнира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.